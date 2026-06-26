Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue
Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue lundi 13 juillet 2026.
Le Bugue
Bal des pompiers
Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
19h. Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette. 22h30. Feu d’artifice. Gratuit
Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers du Bugue, vous proposent leur traditionnel bal du 13 juillet. Venez retrouver les sapeurs-pompiers du Bugue à partir de 19h.
Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette
Feux d’artifice. .
Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
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English : Bal des pompiers
7:00 p.m. Bands, raffle, DJ, food, and refreshments. 10:30 p.m. Fireworks. Free
L’événement Bal des pompiers Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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