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Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue

Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue

Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Place l'hôtel de ville
Adresse
1 place de l'hôtel de ville
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Bal des pompiers

Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

19h. Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette. 22h30. Feu d’artifice. Gratuit
Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers du Bugue, vous proposent leur traditionnel bal du 13 juillet. Venez retrouver les sapeurs-pompiers du Bugue à partir de 19h.

Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette
Feux d’artifice.   .

Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80 

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English : Bal des pompiers

7:00 p.m. Bands, raffle, DJ, food, and refreshments. 10:30 p.m. Fireworks. Free

L’événement Bal des pompiers Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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