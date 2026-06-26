Bal des pompiers Place l’hôtel de ville Le Bugue lundi 13 juillet 2026.

Le Bugue

Bal des pompiers

Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

19h. Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette. 22h30. Feu d’artifice. Gratuit

Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers du Bugue, vous proposent leur traditionnel bal du 13 juillet. Venez retrouver les sapeurs-pompiers du Bugue à partir de 19h.

Bandas, tombola, DJ, restauration et buvette

Feux d’artifice. .

Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Bal des pompiers

7:00 p.m. Bands, raffle, DJ, food, and refreshments. 10:30 p.m. Fireworks. Free

L’événement Bal des pompiers Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère