Fête d’été de la Petite Maison Les 5 sens Salle Eugène Leroy Le Bugue samedi 4 juillet 2026.

Le Bugue

Fête d’été de la Petite Maison Les 5 sens

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

15h 22h. Spectacle, Musique, Ateliers, Jeux Buvette & Restauration sur place. Sans inscription. Passez quand vous voulez. Ouvert à tous. Gratuit

Cette année, La Petite Maison vous invite à vivre une aventure sensorielle et poétique autour des 5 sens !

Le temps d’un après-midi, petits et grands seront invités à partir à la recherche des Chaudoudoux… Ces petits trésors invisibles qui réchauffent le cœur, se partagent et se multiplient lorsqu’on prend le temps de rencontrer l’autre.

Au fil de cette quête, laissez-vous guider de stand en stand et venez explorer, toucher, écouter, sentir, observer, créer… dans un cadre verdoyant et convivial.

Au programme

Les stands sensoriels de La Petite Maison Atelier Arc-en-ciel, Sable Magique, Station de Bulles…

La Quête des Chaudoudoux, à vivre tout au long de la journée.

Jeux pour tous les âges.

Un espace dédié aux tout-petits.

La Roue du Bonheur, avec Cécile Vidal.

Maquillage.

Atelier créatif intergénérationnel animé par Neige.

Yourte de l’explorateur.

Parcours sensoriel. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 25 30 42 contact@associationlapetitemaison.fr

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English : Fête d’été de la Petite Maison Les 5 sens

3:00 p.m. 10:00 p.m. Shows, music, workshops, games Refreshments and food available on site. No registration required. Drop by whenever you like. Open to everyone. Free

L’événement Fête d’été de la Petite Maison Les 5 sens Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère