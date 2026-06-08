Tropicale nocturne Le Bugue
Tropicale nocturne Le Bugue mercredi 1 juillet 2026.
Le Bugue
Tropicale nocturne
99, Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
19h.Les Tropicales Nocturnes au Bugue, du mercredi au samedi, combinent Aquarium Périgord Noir, Jungle Golf, Big Bird, musique live et saveurs tropicales.16à28,90€
Les tropicales nocturnes vous accueillent au Bugue les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
Vous pouvez choisir parmi 3 activités ( Aquarium Périgord Noir, Jungle Golf et Big Bird) avec un groupe musical en live et consommer une sélection de produits tropicaux ! .
99, Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74
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English : Tropicale nocturne
7pm.Tropicales Nocturnes at Le Bugue, Wednesday to Saturday, combine Aquarium Périgord Noir, Jungle Golf, Big Bird, live music and tropical flavours.16à28,90?
L’événement Tropicale nocturne Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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