Été actif Spéléologie Salle des fêtes Meyrals

Informations pratiques

Meyrals

Été actif Spéléologie

Salle des fêtes Route de la combe rossignol Meyrals Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Partez à la découverte du milieu souterrain. Un monde inconnu s’ouvre à vous, sans difficultés techniques. Partez explorer les grottes, cavités et galeries cachées au cœur de la forêt.

Rdv devant la salle des fêtes de Meyrals.

9h à 12h ou 14h à 17h

À tous à partir de 10 ans.

Sur réservation.

Partez à la découverte du milieu souterrain. Un monde inconnu s’ouvre à vous, sans difficultés techniques. Partez explorer les grottes, cavités et galeries cachées au cœur de la forêt. Aventure et sensations garanties !

Rendez-vous devant la salle des fêtes de Meyrals.

2 créneaux possibles 9h à 12h ou 14h à 17h.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Tenue de sport et chaussures fermées. Bonne compréhension de la langue française exigée.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Route de la combe rossignol Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Été actif Spéléologie

Discover the underground environment. An unknown world opens up to you, with no technical difficulties. Explore the caves, cavities and galleries hidden in the heart of the forest.

Meeting point in front of the Meyrals village hall.

9am to 12pm or 2pm to 5pm

For everyone aged 10 and over.

Bookings required.

L’événement Été actif Spéléologie Meyrals a été mis à jour le 2026-05-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne