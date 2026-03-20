Ete actif téléski nautique Angoisse
Ete actif téléski nautique Angoisse jeudi 13 août 2026.
Ete actif téléski nautique
Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m. A partir de 12 ans. Obligation de savoir nager. Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire.
Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m. A partir de 12 ans. Obligation de savoir nager. Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire. .
Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
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English : Ete actif téléski nautique
Discovery and initiation to water skiing, towed by a cable of 850m.
From 12 years old.
Obligation to know how to swim
Meeting point at the reception of the water ski lift ¼ hour before the beginning of the session Price: 10€. Reservation and registration required.
L’événement Ete actif téléski nautique Angoisse a été mis à jour le 2026-03-15 par Isle-Auvézère