Eté actif tir à l’arc

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:15:00

fin : 2026-08-12 12:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. De 10h à 11h et de 11h15 à 12h15

A partir de 8 ans.

Rendez-vous sur le pas de tir à l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€. Réservation et inscription obligatoire.

Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. De 10h à 11h et de 11h15 à 12h15

A partir de 8 ans.

Rendez-vous sur le pas de tir à l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€. Réservation et inscription obligatoire. .

Base de loisirs de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif tir à l’arc

Discovery and initiation to target archery. From 10am to 11am and from 11:15am to 12:15pm

From 8 years old.

Meeting point at the archery range ¼ of an hour before the beginning of the session Price 5? Reservation and registration required.

L’événement Eté actif tir à l’arc Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère