ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux Ferme de la Chapelle Carlux
ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux Ferme de la Chapelle Carlux jeudi 30 juillet 2026.
Carlux
ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux
Ferme de la Chapelle 511 Rue Chapelle Saint Jean Carlux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Découvrez des vaches qui portent des lunettes (eh oui !) des paysans sculpteurs de paysages et les secrets du lieu en participant à de petites activités ludiques !
Rencontre, sensation et dégustation au rendez-vous !
A partir de 5 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE
L’Abondance, au cœur du fromage!
Balade animée à la ferme ! Découvrez des vaches qui portent des lunettes (eh oui !) des paysans sculpteurs de paysages et les secrets du lieu en participant à de petites activités ludiques !
Rencontre, sensation et dégustation au rendez-vous !
Lieu de rendez-vous la ferme de La Chapelle à Carlux
Animation gratuite, à partir de 5 ans
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Ferme de la Chapelle 511 Rue Chapelle Saint Jean Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux
Discover cows that wear glasses (yes, they do!), farmers who sculpt landscapes, and the secrets of the area by taking part in fun activities!
Encounters, sensations and tastings guaranteed!
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L’événement ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du pays de Fénelon