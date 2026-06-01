ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux Ferme de la Chapelle Carlux

Carlux

ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux

Ferme de la Chapelle 511 Rue Chapelle Saint Jean Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez des vaches qui portent des lunettes (eh oui !) des paysans sculpteurs de paysages et les secrets du lieu en participant à de petites activités ludiques !

Rencontre, sensation et dégustation au rendez-vous !

A partir de 5 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE

L’Abondance, au cœur du fromage!

Balade animée à la ferme ! Découvrez des vaches qui portent des lunettes (eh oui !) des paysans sculpteurs de paysages et les secrets du lieu en participant à de petites activités ludiques !

Rencontre, sensation et dégustation au rendez-vous !

Lieu de rendez-vous la ferme de La Chapelle à Carlux

Animation gratuite, à partir de 5 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Ferme de la Chapelle 511 Rue Chapelle Saint Jean Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux

Discover cows that wear glasses (yes, they do!), farmers who sculpt landscapes, and the secrets of the area by taking part in fun activities!

Encounters, sensations and tastings guaranteed!

RESERVATION ESSENTIAL

L’événement ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du pays de Fénelon