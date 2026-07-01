Informations pratiques

Carlux

Vivre le sublime

650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Projection du film Vivre le sublime de Carole Reboul, en présence de la réalisatrice. Une immersion poétique entre paysages d’hiver, quête de l’instant présent et réflexion philosophique, suivie d’un échange avec l’artiste.

La Gare Robert Doisneau accueille une projection exceptionnelle du film Vivre le sublime , réalisé par Carole Reboul, en présence de l’artiste. À travers des paysages hivernaux, des réflexions philosophiques et une quête de l’instant présent, ce film invite à une expérience sensible et contemplative, où l’image devient un support de méditation et d’émotion. Cette rencontre privilégiée avec la réalisatrice permettra au public d’échanger autour de son travail, de sa démarche artistique et des thèmes abordés dans le film. Une soirée propice à la réflexion, au partage et à la découverte d’un univers poétique, dans le cadre intimiste de la Gare Robert Doisneau. .

650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70

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English : Vivre le sublime

Screening of the film %AB Vivre le sublime %BB by Carole Reboul, with the director in attendance. A poetic journey through winter landscapes, a quest for the present moment, and philosophical reflection, followed by a discussion with the artist.

L’événement Vivre le sublime Carlux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du pays de Fénelon