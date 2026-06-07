ETE CURIEUX L’ombre du quai Cluedo à la Gare Robert Doisneau Gare Robert Doisneau Carlux

Carlux

ETE CURIEUX L’ombre du quai Cluedo à la Gare Robert Doisneau

Gare Robert Doisneau 650 route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 20:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Plongez en 1890, juste après l’arrivée du dernier train à la Gare de Carlux. Le corps d’Émile Renard, cheminot, est retrouvé dans des circonstances troublantes. À vous de mener l’enquête, de découvrir les indices et de résoudre ce mystère. Dès 12 ans. Réservation obligatoire.

Plongez en 1890, un soir de juillet, juste après l’arrivée du dernier train… quand tout bascule. Le corps d’Émile Renard, cheminot à la Gare de Carlux, est retrouvé dans des circonstances troublantes…. À vous de mener l’enquête, découvrir les indices et démêler le vrai du faux. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour résoudre ce mystère. Oserez-vous découvrir la vérité derrière l’Affaire Émile Renard ?

A partir de 12 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Gare Robert Doisneau 650 route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ETE CURIEUX L’ombre du quai Cluedo à la Gare Robert Doisneau

Plunge into 1890, just after the last train arrives at Carlux station. The body of Émile Renard, a railroad worker, is found in troubling circumstances. It’s up to you to investigate, uncover the clues and solve the mystery. Ages 12 and up. Reservations required.

L’événement ETE CURIEUX L’ombre du quai Cluedo à la Gare Robert Doisneau Carlux a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon