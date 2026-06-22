Givonne

Eté Ô Bannet

Base de Loisirs du Bannet Givonne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-04

Chaque année, la zone de loisirs du Bannet à Givonne vous accueille durant les deux mois estivaux.En plus des animations permanentes, des animations thématiques en groupe, encadrées par des professionnels, vous seront proposées.- Aires de jeux et de pique-nique- Terrains de pétanque- Pistes de bicross- Circuits VTT- Parcours de Randonnée- Parcours d’orientation pour tous âges- Parcours de santé avec différents niveaux de difficulté- Sentier Découverte du Patrimoine- Chasse au trésor avec KLÉ’O (de 2 à 7 ans, 5 parcours au choix)

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Base de Loisirs du Bannet Givonne 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 83 00

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English :

Every year, the Bannet–Givonne Recreation Area welcomes you during the two summer months. In addition to the regular activities, themed group activities led by professionals will be offered.- Playgrounds and picnic areas Petanque courts BMX tracks Mountain bike trails Hiking trails Orienteering courses for all ages Fitness trails with different difficulty levels- Heritage Discovery Trail- Treasure hunt with KLE??O (ages 2–7, 5 courses to choose from)

L’événement Eté Ô Bannet Givonne a été mis à jour le 2026-06-22 par Ardennes Tourisme