Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Venez nous rencontrer ou prendre un programme au 4 rue Amélie. Nos horaires d’ouverture au public :

jour HORAIRES Mardi 10h00 à 18h30 Mercredi 10h00 à 18h30 Jeudi 13h30 à 19h00 Vendredi 10h00 à 18h30 Samedi 10h00 à 14h00

Comme chaque année, depuis 22 ans, la mairie du 7e propose à toutes les associations et partenaires du 7e arrondissement de se mobiliser pour proposer un programme d’événements et d’animations gratuites pour les habitants qui ne partent pas en vacances : jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes et seniors.

Du lundi 01 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



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