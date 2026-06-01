Eté Solidaire
Eté Solidaire lundi 1 juin 2026.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Venez nous rencontrer ou prendre un programme au 4 rue Amélie. Nos horaires d’ouverture au public :
|jour
|HORAIRES
|Mardi
|10h00 à 18h30
|Mercredi
|10h00 à 18h30
|Jeudi
|13h30 à 19h00
|Vendredi
|10h00 à 18h30
|Samedi
|10h00 à 14h00
Comme chaque année, depuis 22 ans, la mairie du 7e propose à toutes les associations et partenaires du 7e arrondissement de se mobiliser pour proposer un programme d’événements et d’animations gratuites pour les habitants qui ne partent pas en vacances : jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes et seniors.
Du lundi 01 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :