Étienne Rochefort – FATA MORGANA POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Étienne Rochefort – FATA MORGANA 5 et 6 mai 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

FATA MORGANA désigne un mirage, une illusion d’objets démultipliés flottant à l’horizon. Étienne Rochefort interroge ici notre perception du monde contemporain, saturée par les images et l’information. Inspirée par l’ère des fake news et l’effondrement des hiérarchies de l’image en ligne, la pièce se joue de l’illusion. Dans ce duo chorégraphique, deux interprètes virtuoses du popping diffractent le mouvement, se décalent, se répondent, jusqu’à brouiller la frontière entre leurs corps. Il a recours à la vidéo, qui est tout sauf décor : elle devient matière vivante, prolonge les gestes, déjoue nos repères. Sur scène, le réel vacille. Entre présence réelle et image projetée, l’oeil ne sait plus qui croire. À travers une écriture résolument contemporaine, proche de celle du cinéma, FATA MORGANA provoque un trouble esthétique et politique, d’où émerge la question primordiale de la fabrication de la vérité et du mensonge.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg

©Yves Petit