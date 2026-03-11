Etoiles et vous Halle Rions

Etoiles et vous

Halle 16 Rue de Lavidon Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Programmation 2025

Samedi 24 mai a lieu à Rions notre journée festive Étoiles et vous . Ateliers, performance, spectacle, concert, buvette et restauration… Tout est réuni pour des retrouvailles stimulantes et chaleureuses !

Nous vous attendons aux alentours de la Halle de Rions à partir de 15h, jusqu’au concert en soirée pour clôturer cette belle journée.

15h ateliers des associations

16h30 gym tonic survitaminée

18h concert de musique tzigane

22h dj set Pussy ladies .

Halle 16 Rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 21 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Etoiles et vous

L’événement Etoiles et vous Rions a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud