Etoiles et vous Halle Rions samedi 30 mai 2026.
Halle 16 Rue de Lavidon Rions Gironde
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Programmation 2025
Samedi 24 mai a lieu à Rions notre journée festive Étoiles et vous . Ateliers, performance, spectacle, concert, buvette et restauration… Tout est réuni pour des retrouvailles stimulantes et chaleureuses !
Nous vous attendons aux alentours de la Halle de Rions à partir de 15h, jusqu’au concert en soirée pour clôturer cette belle journée.
15h ateliers des associations
16h30 gym tonic survitaminée
18h concert de musique tzigane
22h dj set Pussy ladies .
Halle 16 Rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 21 71
