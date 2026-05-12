Nérignac

Etonnant jardin par Le Pêcheur d’oiseaux

Rue de la Garenne Nérignac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Arpenteur des bois, des fleuves et des rivières, amoureux des bêtes de tous poils, Jérôme Douplat, le Pêcheur d’oiseaux poursuit depuis plus de 20 ans, son chemin à travers la parole Nature .

Poète et conteur naturaliste, avec ses histoires vraies qui tutoient l’imaginaire, il n’a pas son pareil pour transposer la Nature dans une dimension artistique.

Sa conférence contée “Étonnant Jardin”, pour jardiniers en herbe et néophytes gourmands, est une proposition audacieuse, pleine d’humour et de sagesse, qui nous offre une vision réjouissante du potager .Fruit d’inspiration ludique et poétique, c’est tout un pan d’un patrimoine culturel commun et populaire qui nous est révélé. .

Rue de la Garenne Nérignac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Etonnant jardin par Le Pêcheur d’oiseaux

L’événement Etonnant jardin par Le Pêcheur d’oiseaux Nérignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne