Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Cinéma Arudy
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté
Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Étonnants Randonneurs, un festival pas comme les autres, au cœur des Pyrénées. Ici, le voyage se fait autrement à travers les mots, les images, la musique et les rencontres. Pendant trois jours, explorateurs de l’ailleurs et curieux de l’ici se retrouvent à Arudy pour partager des récits, des films, des concerts, et surtout, un moment chaleureux et inspirant.
10h-16h: Scolaires
18h30: Ouverture du festival avec Raphabuleux chanson française aux intonations blues.
21h: Projection La traversée solidaire de D. Gautier rapatriement des derniers réfugiés de la guerre d’Espagne vers le Chili.
À l’issue de chaque film, une rencontre/débat aura lieu en présence du réalisateur. Exposition des aquarellistes J.-L. et C. Decron, expositions et rencontre de voyageurs, Un tout petit spectacle par le Théâtre du Grenier et de nombreuses animations.
Restauration et buvette sur place. .
Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11
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English : Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté
L’événement Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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