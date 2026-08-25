Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Cinéma Arudy

Informations pratiques

Arudy

Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté

Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:30:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Étonnants Randonneurs, un festival pas comme les autres, au cœur des Pyrénées. Ici, le voyage se fait autrement à travers les mots, les images, la musique et les rencontres. Pendant trois jours, explorateurs de l’ailleurs et curieux de l’ici se retrouvent à Arudy pour partager des récits, des films, des concerts, et surtout, un moment chaleureux et inspirant.

11h30 place Mairie Conte musical de Ladji Diallo (dès 7 ans).

Cinéma St-Michel:

12h30: apéro et repas avec Raphabuleux.

14h30: Film LeLa Tasmanie Au-delà des chemins de I. Mook et G. Weecxsteen.

16h30: Film Au cœur de la vie de M. Mota.

18h30: Film Seul, Libre de T. Février.

20h30: Quiz Comedy Show Des questions et des énigmes décalées pour s’amuser !

22h: DJ Le Noble et DJ La Duchesse L’association les disjonctés nous propose des rythmes et des sonorités métissés.

Restauration et buvette sur place. .

Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11

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English : Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté

L’événement Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées