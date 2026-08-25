Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Cinéma Arudy

Informations pratiques

Arudy

Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté

Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:45:00

fin : 2026-09-27 00:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Étonnants Randonneurs, un festival pas comme les autres, au cœur des Pyrénées. Ici, le voyage se fait autrement à travers les mots, les images, la musique et les rencontres. Pendant trois jours, explorateurs de l’ailleurs et curieux de l’ici se retrouvent à Arudy pour partager des récits, des films, des concerts, et surtout, un moment chaleureux et inspirant.

9h45: La Rando du Pas en arrière, du Pas en avant et du Pas-sage entre tout animée par la brigade d’intervention théâtrale. Un voyage au coeur du temps et de l’habitat dans la cité d’Arudy.

11h30 place Mairie Batucada de la cité des arts de Lescar.

14h30: Film Debout de B. Vallée et A. Courtés.

16h: Spectacle école de cirque et des arts de Lescar.

17h: Concert Biso Musiki: De l’Afrique à l’Europe, une musique métissée et habillée de Jazz, Pop, Funk, Gospel, ou Rock.

Restauration et buvette sur place. .

Cinéma 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11

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English : Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté

L’événement Étonnants Randonneurs Le Festival du pas de côté Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées