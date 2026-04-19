Être parent à l’heure du numérique Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:30 – 12:30

Gratuit : non selon QF et gratuité sous conditions Gratuité* sous certaines conditionsRenseignements : SMS 06 62 68 98 44ou parentalite@lelieuutile.com Adulte

Déroulé :Introduction au thème de l’atelier et prise de contactPrésentation de ressources en éducation aux médias et à l’information (EMI)Cas concrets : partage d’expériences vécues par les parentsDes repères (durées, horaires, ..)Exercice de prise de conscience sur les gestion des temps d’écran

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/ateliers-parentalite-numerique-2



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