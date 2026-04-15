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Les mercredis culturels pour les plus de 10 ans, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Les mercredis culturels pour les plus de 10 ans, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Les mercredis culturels pour les plus de 10 ans, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Sur inscription

Les mercredis culturels pour les plus de 10 ans Mercredi 20 mai, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune
À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.
Pour les plus de 10 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 47 »}]
Atelier théâtre pour les plus de 10 ans en partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune

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