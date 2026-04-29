Héritages de la musique traditionnelle coréenne du XVIe au XXe siècles Cosmopolis Nantes
Héritages de la musique traditionnelle coréenne du XVIe au XXe siècles Cosmopolis Nantes dimanche 10 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 16:00 – 17:00
Gratuit : non Tarifs : 8€/5€
Moon Hyung-hee : daegumRyu Jae-won : haegeumJo Ae ra : jangguKim Gwang jun : piriMoon Hyunghee est interprète de daegeum et il dirige l’Orchestre national de musique traditionnelle coréenne. Il a reçu à deux reprises le Prix du Ministre de la Culture coréen. II transmet la tradition coréenne dans un langage contemporain : avec le répertoire Cheongseong-gok, Sijo (poème lyrique), Daepungnyu et Daegum Sanjo.Ensemble, Différents, les Interprètes nous invite à un voyage dans cette Corée historique et singulière. Ce concert, soutenu par K-arts on go et Kofice, est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen
Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Enfantines du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes 29 avril 2026
- On ne parle pas de ces choses-là – Exposition, Passage Sainte-Croix, Nantes 29 avril 2026
- « Les défis scientifiques de l’éolien en mer »- Conférence par Sandrine AUBRUN, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes 29 avril 2026
- ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE « MÉMOIRE ET CRÉATION », Bâtiments Ateliers et Chantiers de Nantes, Nantes 29 avril 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes 29 avril 2026