Héritages de la musique traditionnelle coréenne du XVIe au XXe siècles Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 16:00 – 17:00

Gratuit : non Tarifs : 8€/5€

Moon Hyung-hee : daegumRyu Jae-won : haegeumJo Ae ra : jangguKim Gwang jun : piriMoon Hyunghee est interprète de daegeum et il dirige l’Orchestre national de musique traditionnelle coréenne. Il a reçu à deux reprises le Prix du Ministre de la Culture coréen. II transmet la tradition coréenne dans un langage contemporain : avec le répertoire Cheongseong-gok, Sijo (poème lyrique), Daepungnyu et Daegum Sanjo.Ensemble, Différents, les Interprètes nous invite à un voyage dans cette Corée historique et singulière. Ce concert, soutenu par K-arts on go et Kofice, est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



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