On ne parle pas de ces choses-là – Exposition, Passage Sainte-Croix, Nantes

On ne parle pas de ces choses-là – Exposition 29 avril – 19 mai Passage Sainte-Croix Loire-Atlantique

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:30:00+02:00

Le Passage Sainte-Croix accueille une exposition des planches de la bande dessinée « On ne parle pas de ces choses-là », une enquête dessinée pour briser le silence autour de l’inceste.

La journaliste Marine Courtade et l’illustratrice Alexandra Petit signent un roman graphique puissant qui s’attaque au silence entourant l’inceste.

Comme 160 000 enfants chaque année en France, Marine Courtade a été victime d’inceste. Autour d’elle, certains nourrissaient des soupçons. Devenue journaliste, elle entreprend l’enquête la plus difficile de sa vie. Son terrain : sa propre famille. Son but : décortiquer la mécanique du silence. Armée d’un enregistreur et d’une simple question – « Pourquoi n’avoir rien dit ? » –, elle part en quête de leur témoignage, entre déni, malaise et amnésie. Sans jamais porter d’accusations, elle tente de comprendre, avec tendresse et courage, les dessous d’un tabou.

Un récit intime et nécessaire.

Exposition du 29 avril au 19 mai 2026 :

mardi au samedi de 12h à 18h30

Fermetures exceptionnelles : vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 14 mai 2026

Passage Sainte-Croix 9 rue de la Baclerie, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/expo-flash-on-ne-parle-pas-de-ces-choses-la/ »}]

« On ne parle pas de ces choses-là », une enquête dessinée pour briser le silence autour de l’inceste. inceste bd

Bande dessinée « On ne parle pas de ces choses-là »