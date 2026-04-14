Enfantines du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Enfantines du monde Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois avec l’École des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois avec l’École des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique