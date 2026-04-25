Amuse-bouche slave Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 15:00 – 20:00

Gratuit : non 2 séances : 8 € / 1 séance : 4 à 6 € / apéritif : prix libre Tout public, Adulte, Senior

Venez déguster deux films slaves, un avant-goût du festival slave qui s’organise pour l’année prochaine ! Explorez des idées pour le programme, prenez un verre et testez des spécialités en écoutant de la musique… tout ça dans l’ambiance de ces trois pays riches en découvertes !Tarif spécial pour toute l’après-midi, apéro prix libre.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/



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