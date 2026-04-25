Amuse-bouche slave Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
Amuse-bouche slave Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes dimanche 10 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 15:00 – 20:00
Gratuit : non 2 séances : 8 € / 1 séance : 4 à 6 € / apéritif : prix libre Tout public, Adulte, Senior
Venez déguster deux films slaves, un avant-goût du festival slave qui s’organise pour l’année prochaine ! Explorez des idées pour le programme, prenez un verre et testez des spécialités en écoutant de la musique… tout ça dans l’ambiance de ces trois pays riches en découvertes !Tarif spécial pour toute l’après-midi, apéro prix libre.
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/
Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- La balade de Piano Brouette, Bois Hue, Nantes 25 avril 2026
- Vernissage Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes 25 avril 2026
- Akiko et Momoko, Médiathèque Luce Courville, Nantes 25 avril 2026
- Planète Félix – Ciné Concert, Maison de Quartier de Doulon, Nantes 25 avril 2026
- Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes 25 avril 2026