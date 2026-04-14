MURMURES D’AFRIQUE » PAR LELO, SUIVI DE « BROADWAY EN MÉMOIRE, Théâtre Francine Vasse, Nantes

MURMURES D’AFRIQUE » PAR LELO, SUIVI DE « BROADWAY EN MÉMOIRE Samedi 9 mai, 20h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Murmures d’Afrique. Un voyage musical célébrant la liberté et l’émancipation. À travers des mélodies vibrantes et des harmonies profondes, l’artiste sud-africain LELO rend hommage à la résilience de celles et ceux qui ont enduré l’esclavage en Afrique, et célèbre la splendeur de la libération retrouvée. Chaque note porte une mémoire, chaque voix élève une prière, chaque silence rappelle la force de l’âme humaine.

Broadway en Mémoire. Broadway a joué – et joue encore – un rôle essentiel dans la mise en valeur de l’histoire, de la mémoire et de l’héritage de la musique noire américaine. Le chœur Ensemble d’Hetsika proposera un spectacle musical, chanté et dansé, puisant dans ce répertoire de chansons inspirées par les luttes pour la liberté et contre le racisme et l’esclavage.

Evénement proposé par Hetsika en partenariat avec la Maison de l’Afrique

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.leslaboratoiresvivants.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 81 94 77 43 »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes