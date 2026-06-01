Étreillers

Etreillers Village en fête

Étreillers Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous samedi 6 juin de 10h à 18h au stade d’Etreillers pour une journée conviviale pleine d’animations gratuites !

Au programme

• Structures gonflables

• Initiation aux gestes de premiers secours et démonstration de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers.

• Musée ambulant sur les deux guerres mondiales (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)

• Reconstitution américaine (easy Airborne group )

• Exposition de voitures anciennes et de mobylettes ( Amicale Motobecaisne).

Venez également découvrir le tout nouveau Campus Fontaine Coupé !

De nombreux exposants seront présents pour vous présenter leurs créations

• Cmd Maker

• Métal concept

• Croch Tout

• Mon Monde Boh’aime

• Isa’Belle créations

• Kaosoy

• Ma création Mug (Véronique Amar)

• Creali Crt

• L’Atelier de Chantournage de David & Julie

• Bois et Lumières by Lydie

• Petites Saveurs à toute heure

• Les ptits warriors

• Les Délices de Julie

• Les Savons de Loup Katlan

• Cristaly

Plus de 500 lots à gagner tout au long de la journée Séjours, baptêmes de l’air, tours en limousine, accès spa et de nombreux autres cadeaux… Organisé par Etreillers Event’s

Rendez-vous samedi 6 juin de 10h à 18h au stade d’Etreillers pour une journée conviviale pleine d’animations gratuites !

Au programme

• Structures gonflables

• Initiation aux gestes de premiers secours et démonstration de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers.

• Musée ambulant sur les deux guerres mondiales (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)

• Reconstitution américaine (easy Airborne group )

• Exposition de voitures anciennes et de mobylettes ( Amicale Motobecaisne).

Venez également découvrir le tout nouveau Campus Fontaine Coupé !

De nombreux exposants seront présents pour vous présenter leurs créations

• Cmd Maker

• Métal concept

• Croch Tout

• Mon Monde Boh’aime

• Isa’Belle créations

• Kaosoy

• Ma création Mug (Véronique Amar)

• Creali Crt

• L’Atelier de Chantournage de David & Julie

• Bois et Lumières by Lydie

• Petites Saveurs à toute heure

• Les ptits warriors

• Les Délices de Julie

• Les Savons de Loup Katlan

• Cristaly

Plus de 500 lots à gagner tout au long de la journée Séjours, baptêmes de l’air, tours en limousine, accès spa et de nombreux autres cadeaux… Organisé par Etreillers Event’s .

Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France +33 7 88 33 25 66

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English :

Join us on Saturday June 6 from 10am to 6pm at the Etreillers stadium for a fun-filled day of free activities!

On the program:

? Inflatable structures

? First-aid training and demonstration by the Young Firefighters section.

? Travelling museum on the two world wars (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)

? American re-enactment (easy Airborne group)

? Exhibition of vintage cars and mopeds (Amicale Motobecaisne).

Come and discover the brand-new Campus Fontaine Coupé!

Numerous exhibitors will be on hand to showcase their creations:

? Cmd Maker

? Métal concept

? Croch Tout

? Mon Monde Boh’aime

? Isa’Belle creations

? Kaosoy

? Ma création Mug (Véronique Amar)

? Creali Crt

? L’Atelier de Chantournage by David & Julie

? Bois et Lumières by Lydie

? Petites Saveurs à toute heure

? Les ptits warriors

? Les Délices de Julie

? Les Savons de Loup Katlan

? Cristaly

More than 500 prizes to be won throughout the day: stays, first flights, limousine rides, spa access and many other gifts… Organized by Etreillers Event’s

L’événement Etreillers Village en fête Étreillers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois