Etreillers Village en fête Étreillers
Etreillers Village en fête Étreillers samedi 6 juin 2026.
Étreillers
Etreillers Village en fête
Étreillers Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous samedi 6 juin de 10h à 18h au stade d’Etreillers pour une journée conviviale pleine d’animations gratuites !
Au programme
• Structures gonflables
• Initiation aux gestes de premiers secours et démonstration de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers.
• Musée ambulant sur les deux guerres mondiales (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)
• Reconstitution américaine (easy Airborne group )
• Exposition de voitures anciennes et de mobylettes ( Amicale Motobecaisne).
Venez également découvrir le tout nouveau Campus Fontaine Coupé !
De nombreux exposants seront présents pour vous présenter leurs créations
• Cmd Maker
• Métal concept
• Croch Tout
• Mon Monde Boh’aime
• Isa’Belle créations
• Kaosoy
• Ma création Mug (Véronique Amar)
• Creali Crt
• L’Atelier de Chantournage de David & Julie
• Bois et Lumières by Lydie
• Petites Saveurs à toute heure
• Les ptits warriors
• Les Délices de Julie
• Les Savons de Loup Katlan
• Cristaly
Plus de 500 lots à gagner tout au long de la journée Séjours, baptêmes de l’air, tours en limousine, accès spa et de nombreux autres cadeaux… Organisé par Etreillers Event’s
Rendez-vous samedi 6 juin de 10h à 18h au stade d’Etreillers pour une journée conviviale pleine d’animations gratuites !
Au programme
• Structures gonflables
• Initiation aux gestes de premiers secours et démonstration de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers.
• Musée ambulant sur les deux guerres mondiales (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)
• Reconstitution américaine (easy Airborne group )
• Exposition de voitures anciennes et de mobylettes ( Amicale Motobecaisne).
Venez également découvrir le tout nouveau Campus Fontaine Coupé !
De nombreux exposants seront présents pour vous présenter leurs créations
• Cmd Maker
• Métal concept
• Croch Tout
• Mon Monde Boh’aime
• Isa’Belle créations
• Kaosoy
• Ma création Mug (Véronique Amar)
• Creali Crt
• L’Atelier de Chantournage de David & Julie
• Bois et Lumières by Lydie
• Petites Saveurs à toute heure
• Les ptits warriors
• Les Délices de Julie
• Les Savons de Loup Katlan
• Cristaly
Plus de 500 lots à gagner tout au long de la journée Séjours, baptêmes de l’air, tours en limousine, accès spa et de nombreux autres cadeaux… Organisé par Etreillers Event’s .
Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France +33 7 88 33 25 66
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English :
Join us on Saturday June 6 from 10am to 6pm at the Etreillers stadium for a fun-filled day of free activities!
On the program:
? Inflatable structures
? First-aid training and demonstration by the Young Firefighters section.
? Travelling museum on the two world wars (Mémoire Oubliée 14-18 39-45 Aisne)
? American re-enactment (easy Airborne group)
? Exhibition of vintage cars and mopeds (Amicale Motobecaisne).
Come and discover the brand-new Campus Fontaine Coupé!
Numerous exhibitors will be on hand to showcase their creations:
? Cmd Maker
? Métal concept
? Croch Tout
? Mon Monde Boh’aime
? Isa’Belle creations
? Kaosoy
? Ma création Mug (Véronique Amar)
? Creali Crt
? L’Atelier de Chantournage by David & Julie
? Bois et Lumières by Lydie
? Petites Saveurs à toute heure
? Les ptits warriors
? Les Délices de Julie
? Les Savons de Loup Katlan
? Cristaly
More than 500 prizes to be won throughout the day: stays, first flights, limousine rides, spa access and many other gifts… Organized by Etreillers Event’s
L’événement Etreillers Village en fête Étreillers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois
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