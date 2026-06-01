Étreillers

Marché Printanier Etreillers

D32 Étreillers Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin de 14h à 17h, venez découvrir le marché printanier de l’EHPAD de Pommery !

Artisanat, produits locaux, gourmandises, animations.

Entée gratuite.

Le samedi 6 juin de 14h à 17h, venez découvrir le marché printanier de l’EHPAD de Pommery !

Artisanat, produits locaux, gourmandises, animations.

Entée gratuite. .

D32 Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 50 80 50

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English :

On Saturday June 6 from 2 to 5 pm, come and discover the Pommery EHPAD spring market!

Crafts, local produce, delicacies and entertainment.

Free admission.

L’événement Marché Printanier Etreillers Étreillers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois