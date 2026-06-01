Marché Printanier Etreillers Étreillers
Marché Printanier Etreillers Étreillers samedi 6 juin 2026.
Étreillers
Marché Printanier Etreillers
D32 Étreillers Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin de 14h à 17h, venez découvrir le marché printanier de l’EHPAD de Pommery !
Artisanat, produits locaux, gourmandises, animations.
Entée gratuite.
Le samedi 6 juin de 14h à 17h, venez découvrir le marché printanier de l’EHPAD de Pommery !
Artisanat, produits locaux, gourmandises, animations.
Entée gratuite. .
D32 Étreillers 02590 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 50 80 50
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English :
On Saturday June 6 from 2 to 5 pm, come and discover the Pommery EHPAD spring market!
Crafts, local produce, delicacies and entertainment.
Free admission.
L’événement Marché Printanier Etreillers Étreillers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois
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