Etudiants à Thionville Thionville
jeudi 17 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Etudiants à Thionville
1 place Anne Grommerch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Salon de la vie étudiante
Visite de la ville
Informations sportives et culturelles
Informations jeunesseTout public
0 .
1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
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English :
Student Life Fair
City Tour
Sports and Cultural Information
Youth Information
L’événement Etudiants à Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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