Informations pratiques

Thionville

Etudiants à Thionville

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Salon de la vie étudiante

Visite de la ville

Informations sportives et culturelles

Informations jeunesseTout public

0 .

1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Student Life Fair

City Tour

Sports and Cultural Information

Youth Information

L’événement Etudiants à Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME