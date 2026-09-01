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AGENDA · Thionville

Etudiants à Thionville Thionville

jeudi 17 septembre 2026 · Thionville

Etudiants à Thionville Thionville

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 place Anne Grommerch
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Etudiants à Thionville

1 place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Salon de la vie étudiante
Visite de la ville
Informations sportives et culturelles
Informations jeunesseTout public
0  .

1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25  contact@mairie-thionville.fr

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English :

Student Life Fair
City Tour
Sports and Cultural Information
Youth Information

L’événement Etudiants à Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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