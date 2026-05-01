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Étupes fête la biodiversité Site des Vernes Étupes

Étupes fête la biodiversité Site des Vernes Étupes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Site des Vernes

Adresse : Rue des Vernes

Ville : 25460 Étupes

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Étupes

Étupes fête la biodiversité

Site des Vernes Rue des Vernes Étupes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Explorez les stands de nos partenaires, répondez aux questions du Rallye de la Biodiversité et découvrez en famille tous les secrets de la nature à l’occasion de cette journée de sensibilisation à l’environnement ! À pied ou à vélo, privilégiez les modes de déplacements doux pour vous rendre à cette journée.

>> Les partenaires présents & leurs animations
– AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) reconnaissance et protection des poissons et des milieux aquatiques. Pratique fictive de la pêche nokill ,
– Association Kalaweit jeux de découverte des animaux protégés vivant en Indonésie,
Centre Athénas informations sur la prise en charge des animaux sauvages blessés. Découverte du lynx,
– CPIE de la Vallée de l’Ognon (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) roue de l’environnement (questions et défis),
– Classe Nature du Collège Paul Langevin d’Étupes ateliers sur la thématique de la nature,
– Classes SEGPA du Collège Jouffroy d’Abbans de Sochaux distribution de jeunes plants de légumes cultivés par les élèves. Fabrication d’éponges écologiques Tawashi,
– CPEPESC (Commission de Protection des Eaux du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté) exposition sur la vie des chauves-souris. Atelier de fabrication de chauves-souris en papier,
– ECODECO création d’objets (bateau, cadre) à partir de carton de récupération,
– Ferme du Fort Lachaux démonstration de filage de la laine avec rouet et promenade avec une chèvre,
– La Fine Bouffe food-truck proposant la vente de burgers composés de produits locaux. Burger végétarien sur réservation par tél. 06 27 70 03 69,
– La Soupe Aux Cailloux dégustation à l’aveugle de pâtes à tartiner. Vente de crêpes, gaufres et boissons,
– LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) sensibilisation à l’accueil de la biodiversité chez soi et aux sciences participatives. Informations pratiques sur les mangeoires et les nichoirs pour oiseaux,
– PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) sensibilisation au tri des déchets,
– Union Apicole du Pays de Montbéliard présentation d’une ruche et du métier d’apiculteur. Atelier de fabrication de bougies en cire d’abeille,
– Vergers Vivants présentation de La Damassine et vente de produits issus de leur fabrication,
– Ville d’Étupes découverte de la forêt erbatonne à 14 h 00 lors d’une balade d’environ 1 h 30.   .

Site des Vernes Rue des Vernes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 61 00  mairie@etupes.fr

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English : Étupes fête la biodiversité

L’événement Étupes fête la biodiversité Étupes a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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