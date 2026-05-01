Étupes fête la biodiversité Site des Vernes Étupes
Étupes fête la biodiversité Site des Vernes Étupes samedi 30 mai 2026.
Étupes
Étupes fête la biodiversité
Site des Vernes Rue des Vernes Étupes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Explorez les stands de nos partenaires, répondez aux questions du Rallye de la Biodiversité et découvrez en famille tous les secrets de la nature à l’occasion de cette journée de sensibilisation à l’environnement ! À pied ou à vélo, privilégiez les modes de déplacements doux pour vous rendre à cette journée.
>> Les partenaires présents & leurs animations
– AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) reconnaissance et protection des poissons et des milieux aquatiques. Pratique fictive de la pêche nokill ,
– Association Kalaweit jeux de découverte des animaux protégés vivant en Indonésie,
Centre Athénas informations sur la prise en charge des animaux sauvages blessés. Découverte du lynx,
– CPIE de la Vallée de l’Ognon (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) roue de l’environnement (questions et défis),
– Classe Nature du Collège Paul Langevin d’Étupes ateliers sur la thématique de la nature,
– Classes SEGPA du Collège Jouffroy d’Abbans de Sochaux distribution de jeunes plants de légumes cultivés par les élèves. Fabrication d’éponges écologiques Tawashi,
– CPEPESC (Commission de Protection des Eaux du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté) exposition sur la vie des chauves-souris. Atelier de fabrication de chauves-souris en papier,
– ECODECO création d’objets (bateau, cadre) à partir de carton de récupération,
– Ferme du Fort Lachaux démonstration de filage de la laine avec rouet et promenade avec une chèvre,
– La Fine Bouffe food-truck proposant la vente de burgers composés de produits locaux. Burger végétarien sur réservation par tél. 06 27 70 03 69,
– La Soupe Aux Cailloux dégustation à l’aveugle de pâtes à tartiner. Vente de crêpes, gaufres et boissons,
– LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) sensibilisation à l’accueil de la biodiversité chez soi et aux sciences participatives. Informations pratiques sur les mangeoires et les nichoirs pour oiseaux,
– PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) sensibilisation au tri des déchets,
– Union Apicole du Pays de Montbéliard présentation d’une ruche et du métier d’apiculteur. Atelier de fabrication de bougies en cire d’abeille,
– Vergers Vivants présentation de La Damassine et vente de produits issus de leur fabrication,
– Ville d’Étupes découverte de la forêt erbatonne à 14 h 00 lors d’une balade d’environ 1 h 30. .
Site des Vernes Rue des Vernes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 61 00 mairie@etupes.fr
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English : Étupes fête la biodiversité
L’événement Étupes fête la biodiversité Étupes a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD