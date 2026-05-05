« Eurêkoi ? » par la Compagnie du Créac’h, Musée d’histoire et d’archéologie, Harnes

« Eurêkoi ? » par la Compagnie du Créac’h Samedi 23 mai, 16h00, 18h00 Musée d’histoire et d’archéologie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

« Comment nous vient l’idée d’une invention ? Comment surgit l’étincelle ? Comment surgit la lumière qui illumine les ténèbres ? Le sens de l’observation me direz-vous. L’envie de voir le monde comme il pourrait être et pas seulement comme il est. Comment penser autrement les choses ? Comment accepter d’être différent et en faire une force ?

La Cie du Créac’h et Le Ministère des Inventions invitent le public à la découverte de quelques inventeurs et inventions qui ont transgressé le cours des choses, bousculé l’ordre établi pour apporter leur « grain de sel» à l’humanité…»

Oubliez les cours d’histoire classiques. Pour célébrez la Nuit des Musées, la Compagnie du Créac’h investit le musée d’Histoire et d’Archéologie avec son spectacle « Eurekoi ? » ;

Ce parcours captivant nous plonge dans l’univers des grands inventeurs qui ont bousculé l’ordre établi. C’est toute une aventure humaine qui défile sous vos yeux.

Ce rendez-vous pour les curieux, est une occasion unique de voir comment l’archéologie et l’histoire des techniques se rejoignent pour expliquer notre monde moderne.

Musée d’histoire et d’archéologie Rue de Picardie, 62440 Harnes, France Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321490229 https://www.ville-harnes.fr/site/musees [{« type »: « email », « value »: « reservation.mha@ville-harnes.fr »}] Créé en 1926 par les anciens combattants de Harnes, le Musée est aujourd’hui installé dans l’ancienne propriété d’André-Déprez qui fut Maire de la commune, député et sénateur.

Le Musée est ainsi devenu un lieu de mémoire consacré aux deux conflits mondiaux et à l’archéologie. Il rappelle ainsi les conditions de vie parfois difficiles de la population harnésienne : dure occupation à dix kilomètres du front de 1914/1918, exploitation intensive des ressources minières, accompagnée d’une répression féroce des actions de résistance en milieu urbain industriel, durant la Seconde Guerre Mondiale.

Cinq salles développent ces thématiques, dont une sur la Résistance et une sur la Déportation. Trois salles d’archéologie reflètent le passé gallo-romain et médiéval de Harnes. Une bibliothèque d’ouvrages historiques et des archives sont accessibles aux enseignants et aux étudiants. Ouvert les mercredis (de 15h à 18h). Entrée gratuite.

_« Comment nous vient l’idée d’une invention ? Comment surgit l’étincelle ? Comment surgit la lumière qui illumine les ténèbres ? Le sens de l’observation me direz-vous. L’envie de voir le monde il ?…

©ministère de la Culture