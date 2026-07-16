European Cyber Week 2026, Couvent des Jacobins, Rennes
lundi 16 novembre 2026 · Couvent des Jacobins · Rennes
Informations pratiques
European Cyber Week 2026 16 – 19 novembre Couvent des Jacobins Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T14:00:00+01:00 – 2026-11-16T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T18:00:00+01:00
Rendez-vous à Rennes pour l’édition 2026 de l’European Cyber Week !
Après avoir participé à la 10e édition de l’European Cyber Week (ECW), le Cluster se réjouit d’ores et déjà de la prochaine édition en 2026. L’ECW a une nouvelle fois confirmé sa position de salon européen majeur réunissant des expert.es civils et militaires, des start-ups, de grands groupes industriels, des chercheurs, chercheuses et des institutions publiques pour discuter des principaux défis technologiques, industriels et sociétaux en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle.
Plus d’informations à venir…
Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Rendez-vous à Rennes pour l’édition 2026 de l’European Cyber Week ! Après une participation réussie à la 10e édition de l’ECW en 2025, le Cluster se réjouit de revenir à cet événement européen majeur.
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