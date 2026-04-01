Saint-Pée-sur-Nivelle

Euskal Team Raid Basque 2026

Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conformément à l’arrêté municipal, des perturbations sont à prévoir du 13 au 20 avril 2026 (8h–17h)

Accès et stationnement interdits au parking du lac (face à l’aire de camping-cars), sauf pour l’événement.

Chevaux et quads autorisés (organisation, balisage et sécurité).

Circulation piétonne ponctuellement bloquée

• le 18 avril de 15h à 16h30

• le 19 avril de 14h30 à 17h

sur la Promenade Herri Urrats et la Promenade du Parlement de Navarre.

Compétition équestre départ le samedi à 10h et le dimanche à 9h. Animations en milieu d’après-midi au retour des cavaliers.

Parcours 2 × 70 km (VL) + 60 km aller-retour (AM VR).

Donation 1200 €. .

Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 11 87 euskalteamendurance@yahoo.fr

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English : Euskal Team Raid Basque 2026

L’événement Euskal Team Raid Basque 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque