Euskal Team Raid Basque 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle
Euskal Team Raid Basque 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 18 avril 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Euskal Team Raid Basque 2026
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conformément à l’arrêté municipal, des perturbations sont à prévoir du 13 au 20 avril 2026 (8h–17h)
Accès et stationnement interdits au parking du lac (face à l’aire de camping-cars), sauf pour l’événement.
Chevaux et quads autorisés (organisation, balisage et sécurité).
Circulation piétonne ponctuellement bloquée
• le 18 avril de 15h à 16h30
• le 19 avril de 14h30 à 17h
sur la Promenade Herri Urrats et la Promenade du Parlement de Navarre.
Compétition équestre départ le samedi à 10h et le dimanche à 9h. Animations en milieu d’après-midi au retour des cavaliers.
Parcours 2 × 70 km (VL) + 60 km aller-retour (AM VR).
Donation 1200 €. .
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 11 87 euskalteamendurance@yahoo.fr
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English : Euskal Team Raid Basque 2026
L’événement Euskal Team Raid Basque 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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