Spuc Rugby Repas des supporters Saint-Pée-sur-Nivelle
Spuc Rugby Repas des supporters Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 19 avril 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Spuc Rugby Repas des supporters
Stade de rugby Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
À l’occasion du quart de finale du Nouvelle Aquitaine promotion Régionale 1 à Senpere face à Marsacq, les joueurs seniors du SPUC proposent à ces chers supporters, un repas pour honorer le dernier match de la saison au château !
Rendez-vous des 11h30 pour l’apéritif avec pintxos (préparé par nos joueurs).
Menu
Assiette de charcuterie
Cote de porc frites
Fromage/tartes aux pommes
Café et digestif inclus.
Tout ça pour 25 € donc réservez dès maintenant auprès de Patxi au 06.79.28.17.38 .
Stade de rugby Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 17 38
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English : Spuc Rugby Repas des supporters
L’événement Spuc Rugby Repas des supporters Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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