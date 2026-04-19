Saint-Pée-sur-Nivelle

Spuc Rugby Repas des supporters

Stade de rugby Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

À l’occasion du quart de finale du Nouvelle Aquitaine promotion Régionale 1 à Senpere face à Marsacq, les joueurs seniors du SPUC proposent à ces chers supporters, un repas pour honorer le dernier match de la saison au château !

Rendez-vous des 11h30 pour l’apéritif avec pintxos (préparé par nos joueurs).

Menu

Assiette de charcuterie

Cote de porc frites

Fromage/tartes aux pommes

Café et digestif inclus.

Tout ça pour 25 € donc réservez dès maintenant auprès de Patxi au 06.79.28.17.38 .

Stade de rugby Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 17 38

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English : Spuc Rugby Repas des supporters

L’événement Spuc Rugby Repas des supporters Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque