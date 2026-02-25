Eusko Eguna Spectacle Climato Espelette

Eusko Eguna Spectacle Climato

Vous prendrez bien un peu de rire dans votre changement climatique ?!

Climato, bien plus qu’une conférence, c’est un véritable spectacle sur l’écologie et le climat. Pendant 1h30, Mathieu Duméry vous invite à un voyage passionnant dans la grande et la petite histoire du climat. Et quelle meilleure façon de comprendre les enjeux environnementaux qu’avec humour et vulgarisation scientifique.

Le show est rythmé de projections, de quizz interactifs et de moultes surprises qui transforment les sujets écologiques complexes et préoccupants en moments joyeux et marquants. On apprend, on s’étonne, on débat… et surtout, on s’amuse. Que vous soyez militant écolo convaincu, total profane ou même climatosceptique, Climato est fait pour vous…

Un spectacle qui décomplexe tout en nous ramenant à cette question brûlante qu’est-ce qu’on attend pour passer à l’action ?! .

