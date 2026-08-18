Informations pratiques

Cesset

Evasion au fil de l’eau et magie végétale: une journée inoubliable!

Départ de l’église de Cesset Cesset Allier

Tarif : 84 – 84 – EUR

L’association CALC offre 10€ de participation pour chaque personne. Le tarif de 84€ comprend déjà la contribution financière.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:15:00

fin : 2026-10-11 19:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Envie d’une parenthèse enchantée entre patrimoine exceptionnel, nature grandiose et gourmandise?

Rejoignez nous pour une journée d’exception au cœur de Cher, où l’eau et les fleurs s’unissent pour vous offrir des souvenirs de rêves!

.

Départ de l’église de Cesset Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99 cessetenfetes@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for an enchanting getaway combining exceptional heritage, breathtaking nature, and gourmet delights?

Join us for an unforgettable day in the heart of the Cher region, where water and flowers come together to create memories you’ll cherish forever!

L’événement Evasion au fil de l’eau et magie végétale: une journée inoubliable! Cesset a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Val de Sioule