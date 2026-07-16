Informations pratiques

Labatut

Eveil corporel en mouvement

605 Route de l’Église Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:15:00

fin : 2026-10-03 11:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Danser à partir de nos sens ou comment activer ce qui est déjà là, grâce à notre conscience et à notre capacité à se rendre disponible à nous mêmes, aux autres ainsi qu’à tous les autres paramètres extérieurs

De 3 à 6 ans

Gratuit, sur réservation

Animé par Anne Charlotte Hubert de la Cie En place

Danser à partir de nos sens ou comment activer ce qui est déjà là, grâce à notre conscience et à notre capacité à se rendre disponible à nous mêmes, aux autres ainsi qu’à tous les autres paramètres extérieurs

De 3 à 6 ans

Gratuit, sur réservation

Animé par Anne Charlotte Hubert de la Cie En place .

605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com

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English : Eveil corporel en mouvement

Dancing from Our Senses, or How to Activate What Is Already There, thanks to our consciousness and our ability to be open to ourselves, to others, and to all other external factors

Ages 3 to 6

Free, by reservation

Led by Anne Charlotte Hubert of Cie En place

L’événement Eveil corporel en mouvement Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans