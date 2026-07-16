Eveil corporel en mouvement Labatut
samedi 3 octobre 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
Eveil corporel en mouvement
605 Route de l’Église Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:15:00
fin : 2026-10-03 11:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Danser à partir de nos sens ou comment activer ce qui est déjà là, grâce à notre conscience et à notre capacité à se rendre disponible à nous mêmes, aux autres ainsi qu’à tous les autres paramètres extérieurs
De 3 à 6 ans
Gratuit, sur réservation
Animé par Anne Charlotte Hubert de la Cie En place
Danser à partir de nos sens ou comment activer ce qui est déjà là, grâce à notre conscience et à notre capacité à se rendre disponible à nous mêmes, aux autres ainsi qu’à tous les autres paramètres extérieurs
De 3 à 6 ans
Gratuit, sur réservation
Animé par Anne Charlotte Hubert de la Cie En place .
605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com
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English : Eveil corporel en mouvement
Dancing from Our Senses, or How to Activate What Is Already There, thanks to our consciousness and our ability to be open to ourselves, to others, and to all other external factors
Ages 3 to 6
Free, by reservation
Led by Anne Charlotte Hubert of Cie En place
L’événement Eveil corporel en mouvement Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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