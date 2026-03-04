éveil corporel, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

éveil corporel Vendredi 6 mars, 10h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

réservation conseillée

Début : 2026-03-06T10:30:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T10:30:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Emeline vous propose un moment doux pour explorer le mouvement. Jeux, toucher et danse pour développer la motricité et renforcer le lien parent-bébé. Un temps de présence, de plaisir et de bienveillance, au rythme de chacun.e.

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Éveil corporel pour découvrir son corps et les mouvements qu’il peut faire dans un lien parent-enfant motricité éveil