Eveil musical à Levroux Levroux
Eveil musical à Levroux Levroux samedi 7 mars 2026.
Eveil musical à Levroux
5 Rue Gambetta Levroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-28
Eveil musical à Levroux
La Bibliothèque de Levroux propose deux séances d’éveil musical à destination des tout-petits, les samedis 7 et 28 mars 2026.
Animées par Patrick Renoncet, ces rencontres invitent les enfants de 0 à 3 ans à découvrir la musique à travers des comptines chantées à la guitare et une première approche des instruments.
Deux créneaux sont proposés chaque jour
16h à 16h30
16h30 à 17h
Un moment tout en douceur pour partager une expérience sensorielle et musicale avec son enfant. .
5 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 80 40 bibliotheque@levroux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eveil musical à Levroux
L’événement Eveil musical à Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Levroux