La Bibliothèque de Levroux propose deux séances d’éveil musical à destination des tout-petits, les samedis 7 et 28 mars 2026.

Animées par Patrick Renoncet, ces rencontres invitent les enfants de 0 à 3 ans à découvrir la musique à travers des comptines chantées à la guitare et une première approche des instruments.

Deux créneaux sont proposés chaque jour

16h à 16h30

16h30 à 17h

Un moment tout en douceur pour partager une expérience sensorielle et musicale avec son enfant. .

5 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 80 40 bibliotheque@levroux.fr

