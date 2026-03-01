La brocante de l’école Clairefontaine Levroux
La brocante de l'école Clairefontaine Levroux samedi 30 mai 2026.
Rue du Cherche Midi Levroux Indre
Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
L'école Clairefontaine organise sa brocante le samedi 30 mai.
Venez chiner, vendre ou simplement vous promener dans une ambiance conviviale et familiale. Vous y trouverez une grande variété d'objets vêtements, jouets, livres, décoration, vaisselle et bien d'autres trésors à petits prix.
Rue du Cherche Midi Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire apel.clairefontaine@gmail.com
English:
Clairefontaine school flea market
