La brocante de l’école Clairefontaine

Rue du Cherche Midi Levroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Brocante de l’école Clairefontaine

L’école Clairefontaine organise sa brocante le samedi 30 mai.

Venez chiner, vendre ou simplement vous promener dans une ambiance conviviale et familiale. Vous y trouverez une grande variété d’objets vêtements, jouets, livres, décoration, vaisselle et bien d’autres trésors à petits prix. .

Rue du Cherche Midi Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire apel.clairefontaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clairefontaine school flea market

L’événement La brocante de l’école Clairefontaine Levroux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Levroux