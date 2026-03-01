La brocante de l’école Clairefontaine Levroux

La brocante de l’école Clairefontaine Levroux samedi 30 mai 2026.

Rue du Cherche Midi Levroux Indre

Tarif : – –

Brocante de l’école Clairefontaine
L’école Clairefontaine organise sa brocante le samedi 30 mai.

Venez chiner, vendre ou simplement vous promener dans une ambiance conviviale et familiale. Vous y trouverez une grande variété d’objets vêtements, jouets, livres, décoration, vaisselle et bien d’autres trésors à petits prix.   .

Rue du Cherche Midi Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire   apel.clairefontaine@gmail.com

English :

Clairefontaine school flea market

