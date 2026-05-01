Marché de printemps et brocante Levroux
Marché de printemps et brocante Levroux samedi 30 mai 2026.
Levroux
Marché de printemps et brocante
60 Rue nationale Levroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marché de printemps et brocante
Le samedi 30 mai 2026, l’EHPAD de Levroux accueille un marché de printemps et une brocante dans une ambiance conviviale. Au programme stands, buvette, restauration sur place et jeux pour enfants. Une belle idée de sortie pour flâner, chiner et profiter d’un moment en famille ! .
60 Rue nationale Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 41 32 03
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English :
Spring market and flea market
L’événement Marché de printemps et brocante Levroux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Levroux
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