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En poésie et en musique Levroux

En poésie et en musique Levroux

En poésie et en musique Levroux samedi 23 mai 2026.

Adresse : 5 Rue Gambetta

Ville : 36110 Levroux

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Levroux

En poésie et en musique

5 Rue Gambetta Levroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

En poésie et en musique
Le samedi 23 mai 2026, la bibliothèque municipale de Levroux vous invite à une parenthèse artistique autour de Maurice Rollinat. Entre poésie, chant, guitare et projections de peintures, laissez-vous porter par un moment sensible et inspirant, accessible à tous les publics. Gratuit, sur inscription.   .

5 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 80 40  bibliotheque@levroux.fr

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English :

Poetry and music

L’événement En poésie et en musique Levroux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Levroux

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