Festival Born To Ride Levroux
Festival Born To Ride Levroux samedi 23 mai 2026.
Levroux
Festival Born To Ride
Levroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Festival Born to Ride à Levroux
Le festival Born to Ride, organisé par la Fédération des Bikers de France, fait étape à Levroux pour un week-end placé sous le signe de la moto, de la musique et de la convivialité !
Au programme
Concerts tout au long du week-end
Stands et rencontres autour de la culture biker
Animations et jeux
Restauration et buvette sur place
Un événement festif et convivial à ne pas manquer, que vous soyez passionné de moto ou simplement curieux de découvrir cette ambiance unique. .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 60 91 24 evenement@levroux.fr
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English :
Born to Ride Festival in Levroux
L’événement Festival Born To Ride Levroux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Levroux
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