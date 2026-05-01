Levroux

Festival Born To Ride

Levroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Festival Born to Ride à Levroux

Le festival Born to Ride, organisé par la Fédération des Bikers de France, fait étape à Levroux pour un week-end placé sous le signe de la moto, de la musique et de la convivialité !

Au programme

Concerts tout au long du week-end

Stands et rencontres autour de la culture biker

Animations et jeux

Restauration et buvette sur place

Un événement festif et convivial à ne pas manquer, que vous soyez passionné de moto ou simplement curieux de découvrir cette ambiance unique. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 60 91 24 evenement@levroux.fr

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English :

Born to Ride Festival in Levroux

L’événement Festival Born To Ride Levroux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Levroux