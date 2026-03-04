éveil musical, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes
éveil musical, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes mercredi 11 mars 2026.
éveil musical Mercredi 11 mars, 10h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-11T10:30:00+01:00 – 2026-03-11T11:30:00+01:00
Éveil musical. Alix revient au café tous les mois pour faire découvrir de douces mélodies aux parents et aux enfants afin de mettre de la douceur dans le lien parent-enfant.
Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
un doux moment de musique pour soutenir le lien parent-bébé éveil musical