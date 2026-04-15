Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Atelier d’écritureFermez les yeux et partez en voyage pour un pays qui n’existe que dans votre imaginaire ! Nom, drapeau, monuments, personnages célèbres… Dressez la carte d’identité de votre pays, puis imaginez les impressions de voyage d’un touriste en promenade dans votre contrée.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=guide-de-voyage-ideal-pour-le-pays-imaginaire
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