Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier d’écritureFermez les yeux et partez en voyage pour un pays qui n’existe que dans votre imaginaire ! Nom, drapeau, monuments, personnages célèbres… Dressez la carte d’identité de votre pays, puis imaginez les impressions de voyage d’un touriste en promenade dans votre contrée.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=guide-de-voyage-ideal-pour-le-pays-imaginaire



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