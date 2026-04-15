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Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 Rue de la Haluchère

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Atelier d’écritureFermez les yeux et partez en voyage pour un pays qui n’existe que dans votre imaginaire ! Nom, drapeau, monuments, personnages célèbres… Dressez la carte d’identité de votre pays, puis imaginez les impressions de voyage d’un touriste en promenade dans votre contrée.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=guide-de-voyage-ideal-pour-le-pays-imaginaire


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