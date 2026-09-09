ÉVEIL MUSICAL, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

ÉVEIL MUSICAL Vendredi 11 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:45:00+02:00

Au fil de l’année, des saisons et des fêtes, les enfants en bas âge à partir de la naissance sont invités à découvrir, accompagnés de leurs parents, la musique et les comptines par le biais d’une histoire animée et musicale.

Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier Saint-Jacques

Quand les petites oreilles découvrent les grandes émotions