Eveil musical musique océanienne Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Eveil musical musique océanienne

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La Médiathèque Simone Veil propose un éveil musical avec Juliane Seller, sur le thème de la musique océanienne. Le jeudi 6 août 2026 à 10h, dans l’espace jeunesse. Un voyage sonore pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Jeudi 6 août 2026, à 10h (durée 1h environ)

Médiathèque Simone Veil, 4 rue Alsace-Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre (espace jeunesse)

Éveil musical par Juliane Seller, sur le thème de la musique océanienne

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Places limitées, sur inscription

ÉVEIL MUSICAL KÉZACO ?

Il s’agit d’une activité qui permet d’initier à de nouvelles sensations, qu’elles soient visuelles ou auditives, qui permet à l’enfant de développer ses sens auditifs à travers l’écoute des sons et le sens du rythme. .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 34 64

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English :

The Simone Veil Media Center is hosting a musical workshop with Juliane Seller, focusing on Oceanic music. Thursday, August 6, 2026, at 10 a.m., in the youth area. A musical journey for children ages 3 to 6, accompanied by an adult.

L’événement Eveil musical musique océanienne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65