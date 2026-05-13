Mansle-les-Fontaines

Evènement au basket club Manslois

Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 86 31 00

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English :

L’événement Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente