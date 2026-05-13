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Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines

Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Route de Montignac

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Mansle-les-Fontaines

Evènement au basket club Manslois

Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

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Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 86 31 00 

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English :

L’événement Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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