Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines
Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines dimanche 14 juin 2026.
Mansle-les-Fontaines
Evènement au basket club Manslois
Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
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Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 86 31 00
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English :
L’événement Evènement au basket club Manslois Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente