Journées rencontre de la filière légumes secs SAVE THE DATE: 11 et 24 juin 26 et 07 juillet 2026, Coop de Mansle, Mansle-les-Fontaines (16), Mansle-les-Fontaines

Journées rencontre de la filière légumes secs SAVE THE DATE: 11 et 24 juin 26 et 07 juillet 2026 Jeudi 11 juin, 09h30 Coop de Mansle, Mansle-les-Fontaines (16) Charente

Entrée libre sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Ces journées ont pour objectif de réunir les acteurs de l’amont à l’aval (agriculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, restauration collective…) afin de favoriser les échanges, partager les enjeux de la filière et identifier ensemble des leviers de structuration à l’échelle régionale.

Pourquoi venir ? La Nouvelle-Aquitaine dispose de productions locales de qualité. Ces journées sont l’occasion d’identifier des partenaires de la filière, de mieux connaître les volumes et les débouchés disponibles et d’engager des discussions concrètes sur les conditions d’une contractualisation régionale. Les rencontres BtoB de l’après-midi sont pensées pour faciliter ces échanges directs entre acteurs.

DATES

11 juin 2026 – Charente – RDV Coop de Mansle (9 avenue des Combattants d’Afrique du Nord 16230 Mansle-les-Fontaines)

(Réponse souhaitée avant le 3 juin)

24 juin 2026 – Charente-Maritime (Saint-Jean-d’Angély) (Réponse souhaitée avant le 15 juin)

7 juillet 2026 – Landes (lieu à confirmer) (Réponse souhaitée avant le 30 juin)

PROGRAMME DU 11 JUIN

9h30 – 12h30 : Visite de la parcelle d’essai pois chiche et de la Coop De Mansle

12h30 – 14h00 : Buffet déjeunatoire

4h00 – 15h30 : Table ronde « Coopérer pour réussir : quelles alliances gagnantes pour la filière légumes secs régionales ? »

16h00 – 17h00 : Rencontres professionnelles BtoB pour ceux qui le souhaitent

Formulaire d’inscription

Contact : Alexia Rousselière – 06 14 09 36 99

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Dans le cadre du projet Interleg, nous avons le plaisir de vous convier aux journées rencontre de la filière légumes secs en Nouvelle-Aquitaine.