Événement Ça va être presque tout noir Tonneville La Hague
mercredi 12 août 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Événement Ça va être presque tout noir
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le mercredi 12 aout LUDIVER vous invite à vivre une journée entièrement consacrée à l’un des spectacles les plus fascinants du ciel l’éclipse !
De 14h00 à 18h00 Atelier Éclipse en continu.
Tout au long de l’après-midi, venez participer à notre atelier Éclipse, accessible à tous. Découvrez comment se forment les éclipses, pourquoi elles sont si particulières et comment les observer en toute sécurité.
Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, cet atelier vous permettra de mieux comprendre ce phénomène exceptionnel grâce à des animations et des échanges avec notre équipe.
Tarif après-midi événementiel = 4,60 € par personne (sans séance de planétarium) / 9,30 € par adulte (avec séance de planétarium) 7,20 € par enfant de 7/17 ans ou tarif réduit (avec séance de planétarium).
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À partir de 18h30 Observation de l’éclipse dans le parc.
Une fois les portes de LUDIVER fermées, la soirée se poursuit dans le parc !
À partir de 18h30, rejoignez-nous pour observer ensemble l’éclipse dans une ambiance conviviale. Ce sera l’occasion de partager ce moment unique avec d’autres passionnés et de profiter des explications de nos animateurs tout au long de l’observation.
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Informations pratiques
Atelier en continu de 14h00 à 18h00 accès payant, gratuit pour les moins de 7 ans.
Observation de l’éclipse rendez-vous à partir de 18h30 dans le parc accès gratuit.
Réservation Aucune réservation n’est nécessaire.
Pour permettre à chacun d’observer l’éclipse en toute sécurité, des lunettes spéciales éclipse seront offertes, dans la limite des stocks disponibles. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Événement Ça va être presque tout noir
L’événement Événement Ça va être presque tout noir La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague
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