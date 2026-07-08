Informations pratiques

La Hague

Visite guidée Vauville au fil de l’eau

VAUVILLE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25

Vauville est sûrement l’un des villages les plus typiques du Cotentin, avec ses cours d’eau, ses lavoirs, ses ponts et ses maisons bâties en pierre du pays couvertes en schiste. Un lieu idéal pour adopter un point de vue géologique et s’initier à l’archéologie du bâti, et où lire un mur permet de mieux comprendre comment ce charmant hameau s’est développé au fil du temps. Durée 2h Distance 3 km Conseillé à partir de 8 ans. Difficulté Facile (vert). Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .

VAUVILLE La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite guidée Vauville au fil de l’eau

L’événement Visite guidée Vauville au fil de l’eau La Hague a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cotentin