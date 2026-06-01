Événement course d’orientation Moncel-lès-Lunéville
Événement course d’orientation Moncel-lès-Lunéville samedi 27 juin 2026.
Moncel-lès-Lunéville
Événement course d’orientation
Forêt de Mondon Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Evénement organisé par le SOL (Sports Orientation Lunéville)‘. Retrouvez votre chemin à Mondon’
1h d’aventure à partager en famille ou entre amis…
Parcours tous niveaux Départ libre de 13h30 à 16h
25€ en famille et 12€ en solo
Inscription sur place ou via le QR présent sur l’afficheTout public
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Forêt de Mondon Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est sol5407ge@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event organized by SOL (Sports Orientation Lunéville). Find your way in Mondon?
1 hour of adventure to share with family or friends?
Courses for all skill levels? Open start from 1:30 p.m. to 4:00 p.m.
25? for families and 12? for individuals
Register on-site or via the QR code on the poster
L’événement Événement course d’orientation Moncel-lès-Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS