Moncel-lès-Lunéville

Événement course d’orientation

Forêt de Mondon Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Evénement organisé par le SOL (Sports Orientation Lunéville)‘. Retrouvez votre chemin à Mondon’

1h d’aventure à partager en famille ou entre amis…

Parcours tous niveaux Départ libre de 13h30 à 16h

25€ en famille et 12€ en solo

Inscription sur place ou via le QR présent sur l’afficheTout public

.

Forêt de Mondon Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est sol5407ge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event organized by SOL (Sports Orientation Lunéville). Find your way in Mondon?

1 hour of adventure to share with family or friends?

Courses for all skill levels? Open start from 1:30 p.m. to 4:00 p.m.

25? for families and 12? for individuals

Register on-site or via the QR code on the poster

L’événement Événement course d’orientation Moncel-lès-Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS